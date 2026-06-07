品川庄司の庄司智春（50）が7日、TBS系「上田晋也のサンデーQ」（日曜午前11時35分）に生出演。回転すし店でいたずら映像をSNSに流す行為についてコメントした。埼玉県内の「はま寿司」店内のレーンに乗っている寿司に食器用洗剤のような液体をかけてSNS上に動画投稿して拡散したとして43歳の無職の男が威力業務妨害の疑いで逮捕された件について、庄司が「これ、こんな動画撮る人、まだいるんですか」と話して「もう気持ち悪くて