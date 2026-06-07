近年は少人数婚や家族婚など、結婚式のスタイルが多様化している一方で、親族の結婚式に家族そろって招待されるケースも少なくありません。夫婦2人であれば、ご祝儀は5万円程度が1つの目安と聞くことがあります。 しかし、子ども用の席や料理まで準備してもらう場合、「子ども分も上乗せしたほうがいいのでは？」と悩む人もいるかもしれません。本記事では、結婚式で子どもにかかる費用感と、子ども分のご祝儀を包ま