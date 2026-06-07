「飛行機は目的地まで移動できれば十分」という考え方がある一方で、「せっかくの旅行だから移動も快適にしたい」と感じる人もいるでしょう。格安航空会社（LCC）と「JAL」・「ANA」では、価格だけでなくサービス内容にも大きな違いがあります。 この記事では、家計を守りながら、家族全員が満足できる旅行を実現するには、どのような考え方があるのかを解説します。 年収「700万円」世帯でも航空券の価格を