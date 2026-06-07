財布を落として焦ったけれど、無事届けられていたことのある人もいるでしょう。筆者も初給料20数万円を下ろしたあと、財布をなくした経験がありますが、無事に届けられており、拾った人にお礼の電話をしたことがあります。 ただし、遺失物法では、拾い主は落とし主に対して報労金（謝礼）を請求できるため、お金を支払わないといけないこともあります。本記事では、生活費20万円入った財布を落とし、お礼を3割（6万円）求め