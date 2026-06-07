会社から毎月通勤手当として定期代をもらっており、電車で通勤しているけれど、「健康のために自転車で通勤しよう」と思ったことのある人もいるのではないでしょうか。 会社に通勤の手段を電車で申請しているのにもかかわらず、自転車で通勤すると万一の際に労災が下りない、不正受給と見なされるなどの可能性があります。本記事では、定期代1万円をもらっている同僚が、自転車で通勤してお金が浮いているケースを取