与野党で導入に向けた協議が進んでいる「給付付き税額控除」。低所得者には給付があり、一定以上の年収層には税額控除が行われる仕組みですが、制度設計にあたっていくつかの論点が示されています。 いつから、どのような人を対象に行われるのでしょうか。現時点で分かっていること、議論中のこと、今後の見通しについて解説します。 給付付き税額控除とは？ 仕組みを解説 給付付き税額控除とは、基本的には所得