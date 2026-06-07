パドレスのチームリーダーを務めるマニー・マチャド内野手（３３）が苦しんでいる。３―２で逆転勝ちし、連敗を５で止めた６日（日本時間７日）の本拠地メッツ戦は「４番・三塁」で出場も４打数無安打に終わった。ここまで１１本塁打、３２打点をマークしているものの打率は１割７分２厘に低迷。不振にあえぐマチャドはこの日、やり場のない気持ちをぶつけるかのように現代のデータ野球を痛烈に批判した。米メディア「ジ・アス