【モデルプレス＝2026/06/07】WEST. 中間淳太が7日、都内で開催された『中間淳太の満福台湾ガイド』発売記念会見に出席。出版への思いや、メンバーを連れていきたい場所について語った。【写真】WEST.メンバー、台湾夜市で撮影されたガイドブック書影◆中間淳太、12年越しに目標叶える中間は「とにかく嬉しいですね。僕は台湾にもルーツがあるので。この仕事を始めてからもそうですし、デビューをして一番最初に立った舞台で、WEST