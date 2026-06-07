◇プロ野球セ･パ交流戦巨人ーロッテ（6月7日、東京ドーム）延長12回引き分けで終わった前日の試合。巨人はナイターのあとのデーゲームということもあり、疲労を考慮して、試合前練習も少し軽めに終えました。また、スタメンから大城卓三選手とキャベッジ選手を外しています。巨人の先発は西舘勇陽投手。故障から復帰した日本ハム戦では6回無失点と素晴らしい内容で、エスコンフィールドでヒーローインタビューも受けました。ロッ