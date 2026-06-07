7人組グループ・WEST.の中間淳太が7日、都内で行われた『中間淳太の満福台湾ガイド』（発売中／講談社刊）発売記念会見に出席。【写真】黄色が似合う！報道陣からのポーズのお願いに笑顔で答える中間淳太デビュー前のジュニア時代、NEWSの台湾コンサートに桐山照史、濱田崇裕と共に同行した際の強烈な思い出も告白。中国語が堪能な中間は、オープニングで最初にステージに登場し、出演するジュニア（A.B.C-Zなど）を1人ずつ紹