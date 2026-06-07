◇プロ野球セ・パ交流戦 広島-オリックス(7日、マツダスタジアム)広島対オリックスの3回戦が降雨のため開始時間が変更となりました。時間変更が発表された午後12時時点でプレイボールは午後2時30分からとされていますが、天候状況により前後する可能性があるとのことです。