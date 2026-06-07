福島市に本店や工場がある日東紡績が、飼い猫の健康状態を確認できるサービス「ｎｅｋｏＰｒｏ（ネコプロ）」を開始した。腎臓や膀胱（ぼうこう）の状態を確認することで、病気の早期発見につなげることができるとしている。１９２３年に繊維メーカーとして福島県で創立された同社。新規事業として人や動物の健康課題に着目し、アプリの開発を進めている。２０２４年から日本獣医生命科学大の准教授と猫の腎臓病、膀胱炎に関す