サッカーワールドカップ開幕まであと4日に迫り、日本代表は現地時間6日、事前合宿4日目が行われました。引き続きメキシコのモンテレイで行われている日本代表の合宿。この日は現地午後5時ごろ練習が始まると、足の違和感によりここまで別メニューでコンディションを整えていたキャプテンの遠藤航選手が初めて練習場に姿を現しました。遠藤選手はグラウンド横でストレッチを行うと、チームと一緒に現地の子どもたちと記念撮影など交