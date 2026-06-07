気象庁は、7日午前11時に関東甲信、東海地方で梅雨入りしたとみられると発表しました。この先1週間は、前線の影響で雨や曇りの日が続く見込みです。関東甲信地方の梅雨入りは平年通りで、かなり早い梅雨入りとなった去年と比べると、16日遅い梅雨入りです。