言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、親族を示す表現、独特のカラー、そして実態を把握するための活動という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□かた□□いろげん□□ょうさヒント：カルピスやミルクのような、どこか濁