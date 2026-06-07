○ドジャース9−2エンゼルス●＜現地時間6月6日ドジャー・スタジアム＞ロサンゼルス・ドジャースが本拠地でのフリーウェイ・シリーズを勝ち越し。大谷翔平投手（31）は「1番・指名打者」でフル出場し、11号本塁打を記録。先発登板した山本由伸投手（27）は8回1失点の好投で今季6勝目を挙げた。中5日でマウンドに上がった山本は初回の二死から3番メックラーにバント安打を許し、4番ペラザに中越えの適時三塁打。セン