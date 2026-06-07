「ドジャース９−２エンゼルス」（６日、ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手が今季最長となる８回１失点の快投で６勝目を手にした。初回に１点を失ったが、以降は打者２２人連続アウトの圧巻投球だ。初回、簡単に２死を奪った山本。３番のメックラーにセーフティーバントを決められ内野安打で出塁を許すと、続くペラザの打球はセンター後方へ。パヘズが追いついたかに思われたが、グラブに当てて落球した。この間に一