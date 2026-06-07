フリーアナウンサーの中村仁美（46）が4日、自身のインスタグラムを更新。お笑いコンビ・フォーリンラブのバービー（42）とテニスの練習を行った際の、コミカルで切実な“大焦りエピソード”を明かし、反響を呼んでいる。【動画】「上手すぎます!!!」北海道4位の腕前に大慌て！バービー＆中村仁美のテニスダブルスの様子今度、バービーと女子ダブルスの試合に出場する予定だという中村は「大変です!!!バービーさんがめちゃくち