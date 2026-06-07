「ドジャース９−２エンゼルス」（６日、ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手が初回に先制点を失った。課題の立ち上がりで味方のミスも響いた。それでも二回以降はしっかりと立ち直り、打者２２人連続アウトの８回１失点で６勝目を手にした。簡単に２死を奪った山本。３番のメックラーにセーフティーバントを決められ内野安打で出塁を許すと、続くペラザの打球はセンター後方へ。パヘズが追いついたかに思われたが、グラ