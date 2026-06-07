俳優水上恒司（27）が7日、都内で主演映画「TOKYO BURST−犯罪都市−」（内田英治監督）公開記念舞台あいさつに、東方神起ユンホ（40）福士蒼汰（33）らと出席した。同作は、韓国の映画「犯罪都市」シリーズを元に、日本オリジナルで描いた日韓合作のクライムアクション作品。新宿・歌舞伎町を舞台に、破天荒な新人刑事が繰り広げる命がけの闘いを描く。水上は新人刑事相葉四郎、ユンホは相葉のバディとなる韓国の刑事チェ・シウ、