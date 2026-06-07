◆ファーム・リーグ中日―巨人（７日・浜松）両軍のメンバーが発表されていたが、降雨のためその後に試合中止が発表された。前日６日の同戦は先発・マタが７回２安打無失点。打線もリチャードが３回２死満塁から走者一掃の３点適時二塁打を放つなど７得点を奪い、７―１で快勝していた。この日は名古屋から浜松に舞台を移し、試合に臨む予定だった。巨人は３番に増田陸、４番に三塚、５番に浅野が入るクリーンアップの予