お笑いコンビ「マテンロウ」のアントニーが７日、読売テレビのバラエティー番組「上沼・高田のクギズケ！」（日曜・午前１１時４０分）にパネリストとして出演。ＭＣの高田純次の“適当トーク”に「やめてください！」と慌てるシーンがあった。昨年７月の米ラスベガス、今年５月のオーストラリア・メルボルンのポーカー大会で活躍した俳優・田中圭の話題を報じるためにキャスティングされたアントニー。自身も韓国・済州島の大