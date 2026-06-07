【モデルプレス＝2026/06/07】元Juice＝Juiceの稲場愛香が6月6日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを披露した。【写真】28歳元ハロプロ美女「お人形さんみたい」ファン絶賛の新ヘア◆稲場愛香、ピンクベージュカラーで雰囲気ガラリ稲場は「ぴんくにしてもらった！」とつづり、自撮り写真など複数枚を投稿。透け感のある、明るいブラウンカラーのイメージから一転、ピンクベージュに染めた新しいヘアカラーを披露した。