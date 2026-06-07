◇MLB ドジャース 9−2 エンゼルス(日本時間7日、ドジャー・スタジアム)ドジャースは投打かみ合いエンゼルスに連勝となりました。先発山本由伸投手が初回2アウトから連打で失点。それでも直後の攻撃では、1番の大谷翔平選手が快足を生かして内野安打とすると、2番のアンディ・パヘス選手が14号2ランを放ち、すぐさま逆転します。さらに3連打でノーアウト満塁とし、6番のライアン・ウォード選手がタイムリー二塁打で追加点。さらに