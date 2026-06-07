俳優・高田純次（79）が7日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）に出演。意外な過去を明かした。この日はサッカーW杯開幕直前として、サッカーにまつわる話題を取り上げた。日本代表のレジェンド、“キング・カズ”こと三浦知良の話題になると、上沼恵美子が「私はカズさんの大ファンなの」と語った。すると高田が、「俺、自慢だけどさ…」と切りだし「カズと設楽りさ子の結婚式の司会は、僕と逸見政