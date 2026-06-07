◇卓球 WTTコンテンダー スコピエ（6月1日〜7日、北マケドニア）卓球の「WTTコンテンダー スコピエ」は6日まで行われ、混合ダブルスでは、小林広夢選手/木原美悠選手のペアが優勝を飾りました。準決勝では吉村真晴選手/大藤沙月選手のペアに勝利。決勝ではドール選手(フランス)/A.ディアス選手(プエルトリコ)の国際ペアに3-0(11-2、11-6、11-9)の快勝で栄冠を手にしました。また女子ダブルスでは、大藤沙月選手/横井咲桜選手ペアと