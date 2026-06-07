◇インターリーグドジャース9―2エンゼルス（2026年6月6日ロサンゼルス）ドジャースは6日（日本時間7日）、本拠でのエンゼルス戦に大勝し、連勝で同戦の連勝を5に伸ばした。「1番・DH」で出場した大谷翔平投手（31）は初回、猛攻の口火を切る内野安打、大量点を締めくくる出場7試合ぶり11号2ランと1イニング2安打を放つなど、4打数2安打2打点と活躍。先発の山本由伸投手（27）も8回2安打1失点の好投で今季6勝目を手にした