■MLBドジャース9ー2エンゼルス（日本時間7日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの大谷翔平（31）が本拠地でのエンゼルス戦に“1番・DH”で先発出場。4打数2安打1本塁打1四球2打点。7試合ぶりの11号、今季22度目のマルチヒットで打率は.300となった。先発の山本由伸（27）は8回1失点、味方の大量援護に助けられ、1回2死から22人をパーフェクトに抑える好投で自身3連勝で6勝目を手にした。大谷の6月月間打率は16打数8安打、打率.