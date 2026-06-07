ＷＥＳＴ．の中間淳太が７日、都内で「中間淳太の満福台湾ガイド」（講談社）の発売記念会見を行った。中間は小学４年生からの６年間を台湾・台北で過ごし、台北市の観光アンバサダーを務めた経験も持つ。台湾のおすすめショップやスポットを２３０軒以上掲載した本格的なガイドブックを発売することとなり、「とにかくうれしいですね」と笑顔。「デビューして最初に立った舞台でＷＥＳＴ．との物語を描いた。僕がメインのシー