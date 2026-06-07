フィギュアスケート・アイスダンスの紀平梨花（23）が7日、自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。紀平は「ずーっと楽しみにしていた国枝慎吾さん、石川佳純さんとお食事に行ってきました」と車いすテニスの国枝氏、卓球の石川氏との3ショットを投稿。「とってもスペシャルな方々と色々なお話ができて幸せでした慎吾さん、佳純さん、貴重なお時間をありがとうございましたたくさんパワーを頂いた