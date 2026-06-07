歌手・タレントの中川翔子さんが6月7日、インスタグラムを更新。双子の子どもたちとの近況を報告しました。 【写真を見る】【 中川翔子 】双子が次々と体調を崩す「保育園の洗礼の渦中におります」ドラクエメガネで長男がギャン泣きしたエピソードも今回の投稿で中川さんは、「ドラクエメガネをてにいれた！わーい」と報告。キラーパンサーをモチーフにしたメガネを気に入ってかけていたところ、「お兄ちゃんがギャン泣