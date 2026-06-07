高市総理が悲願として掲げる「食料品の消費税ゼロ」。政府がレジ改修にかかる時間を考慮し、税率は1％、2027年4月実施を検討していると一斉に報じられました。一方で、減税しても安くはならない難しい事情も見えてきました。【写真を見る】消費税“1%”有力も野菜の値段は下がらない？農家「高くなる可能性」”収入源”に不安の声資材高騰による価格転嫁も…【サンデーモーニング】6月は1000品以上…値上げラッシュは7月にも