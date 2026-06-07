お笑いコンビ、マテンロウのアントニー（36）が、7日放送の読売テレビ系「上沼・高田のクギズケ！」（日曜午前11時40分）に出演。“ポーカー最強芸人”とも言われるアントニーは6月に米国・ラスベガスで行われるポーカーの世界大会「WSOP（World Series of Poker）」に出場することを明かした。アントニーが「ついに行ってきます。僕が出るメイントーナメントで優勝したら17億円」と語ると、共演者からは驚きの声が上がった。さら