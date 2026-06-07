北中米ワールドカップ初戦まで10日間を切り、着実に準備は進んでいる。日本代表MF伊東純也(ゲンク)が6日の練習後、報道陣の取材に応じ、7日のU-19日本代表とのトレーニングマッチに向けて「今までやってきたことを出すことと、コンディションを上げるところ」と端的にテーマを掲げた。この日は冒頭45分間のメニューが報道陣に公開され、スローインや最終ラインからのビルドアップを起点とした11対11の布陣練習も実施。伊東は5