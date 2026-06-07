6月6日（現地時間5日、日付は以下同）に敵地フロストバンク・センターで行われた「NBAファイナル2026」第2戦。サンアントニオ・スパーズが、ニューヨーク・ニックス相手に第2クォーター序盤でリードを12点へ広げた。 そこでニックスはカール・アンソニー・タウンズが3ポイントシュートを決めたほか、フリースロー2本にダンク、レイアップで加点