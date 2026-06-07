[6.7 J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(33-34位決定戦)第2戦](とうスタ)※14:00開始主審:大穂祐太<出場メンバー>[福島ユナイテッドFC]先発GK 31 安西駿DF 5 當麻颯DF 17 藤谷匠DF 19 藤田仁朗DF 23 安在達弥MF 10 針谷岳晃MF 20 泉彩稀MF 30 狩野海晟FW 7 芦部晃生FW 9 清水一雅FW 11 三浦知良控えGK 22 吉丸絢梓DF 27 野末学MF 6 上畑佑平士MF 8 岡田優希MF 14 中村翼MF 26 田中慶汰MF 32 永長鷹虎MF 96 吉田陣平FW