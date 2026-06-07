[6.7 J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(39-40位決定戦)第2戦](カンセキ)※14:00開始主審:石丸秀平<出場メンバー>[栃木SC]先発GK 1 川田修平DF 5 柳育崇DF 24 田端琉聖DF 26 田畑知起MF 6 阿部海斗MF 7 川名連介MF 15 堤陽輝MF 17 杉森考起MF 27 永井大士MF 81 中野克哉FW 9 近藤慶一控えGK 31 鹿野修平DF 14 鈴木俊也DF 37 木邨優人MF 13 大曽根広汰MF 39 屋宜和真MF 40 食野壮磨MF 47 吉野陽翔FW 29 矢野貴章FW 80