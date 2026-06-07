[6.7 J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(5-6位決定戦)第2戦](ソユスタ)※14:00開始主審:清水勇人<出場メンバー>[ブラウブリッツ秋田]先発GK 1 山田元気DF 4 岡野洵DF 5 長井一真DF 17 野々村鷹人DF 22 高橋秀典MF 6 諸岡裕人MF 10 佐藤大樹MF 16 吉岡雅和MF 66 土井紅貴FW 11 佐川洸介FW 18 半田航也控えGK 23 矢田貝壮貴GK 47 堀内智葵DF 3 飯泉涼矢MF 14 大石竜平MF 25 藤山智史MF 77 中野嘉大FW 8 梅田魁人FW 52 西