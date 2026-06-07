清水エスパルスは7日、吉田孝行監督(49)が2026-27 シーズンも引き続きトップチームの指揮を執ることが決定したと発表した。吉田監督は過去にヴィッセル神戸やV・ファーレン長崎の指揮官を歴任し、今季から清水へ。チームはJ1百年構想リーグで14位だった。続投に際してクラブ公式サイトを通じ、「エスパルスファミリーの皆様、日頃より温かいご支援、ご声援をいただき、ありがとうございます。今シーズンは皆様の期待に応える