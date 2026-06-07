[6.7 J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(23-24位決定戦)第2戦](ゴースタ)※14:00開始主審:窪田陽輔<出場メンバー>[ツエーゲン金沢]先発GK 31 上田樹DF 3 畑尾大翔DF 20 長倉颯DF 55 松本大輔MF 8 大山啓輔MF 11 杉浦恭平MF 13 白輪地敬大MF 15 西谷優希MF 23 四宮悠成MF 29 宮崎海冬FW 9 ブワニカ啓太控えGK 50 後藤大輝DF 6 村田航一DF 19 寺阪尚悟DF 25 小島雅也DF 71 櫻井風我MF 14 石原崇兆MF 26 村田迅MF 41 嶋田