開催：2026.6.7 会場：クアーズ・フィールド 結果：[ロッキーズ] 1 - 7 [ブリュワーズ] MLBの試合が7日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとブリュワーズが対戦した。 ロッキーズの先発投手はザカリー・アグノズ、対するブリュワーズの先発投手はジェーコブ・ミジオロウスキーで試合は開始した。 1回表、3番 ブライス・チュラング