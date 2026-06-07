7人組グループ・WEST.の中間淳太が7日、都内で行われた『中間淳太の満福台湾ガイド』（発売中／講談社刊）発売記念会見に出席。事務所入所のきっかけと、台湾での1人励んだ猛特訓の過去を明かした。【写真】黄色が似合う！報道陣からのポーズのお願いに笑顔で答える中間淳太中間がこの世界に足を踏み入れたのは、DOMOTO（当時KinKi Kids）が初の台湾コンサートを開催した際に行われた「台湾ジュニアオーディション」がきっかけ