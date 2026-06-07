◇MLB ドジャース - エンゼルス(日本時間7日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの山本由伸投手がエンゼルス戦で8回1失点の快投をみせました。今季6勝目を目指す山本投手は初回、2アウトからセーフティーバントで出塁を許すと、続く打者にセンターへのタイムリー三塁打を許し、1点を先制されます。それでもその裏、打線が大量援護。先頭の大谷翔平選手の内野安打から6連打と打線がつながり、最後は大谷選手11号ツーランなどで一挙9