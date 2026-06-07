声優の黒木ほの香が7日、自身のXを更新し、漫画『八十亀ちゃんかんさつにっき』などで知られる漫画家・安藤正基氏との結婚を発表した。安藤氏も同日に自身のXで結婚を報告し、作品に携わる者同士として新たな門出を迎えたことを明かした。【写真あり】声優・黒木ほの香、”直筆”添えて結婚を発表黒木は直筆署名入りの文書を公開し、「私事ですが、このたび、漫画家の安藤正基さんと結婚しましたことをご報告させていただきま