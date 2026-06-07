5月1日に第1子妊娠を発表した元モーニング娘。でタレントの新垣里沙（37）が、7日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。赤ちゃんの性別が判明したことを発表し、“ジェンダーリビールケーキ”で夫でカメラマンのヤスタケこと山口安威氏にサプライズで発表する様子を報告した。【動画】“ジェンダーリビールケーキ”で赤ちゃんの性別を発表した新垣里沙動画では、新垣が実母と2人でケーキを作ったことを報告。ヤスタケは発表