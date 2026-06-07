スポーツ施設など自治体の公共施設に企業名などがつけられるネーミングライツ（命名権）。最近は大型施設にとどまらず、小規模な施設や道路や歩道橋など身近なインフラ（社会基盤）にも愛称を冠する例が広がっている。どんなメリットがあるのか探った。（及川昭夫）埼玉県戸田市のＪＲ北戸田駅から５分ほど歩くと市道脇に標識が現れた。約８００メートルほどの道路の正式名称は「市道第５００３号線」だが、標識には「イオンわ