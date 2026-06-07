WEST.の中間淳太（38）が7日、都内で「中間淳太の満福台湾ガイド」（講談社）の発売記念記者会見を行った。台湾にルーツを持ち、小学校4年生からの6年間を台湾で過ごした中間による観光ガイド本。「デビューして一番最初に立った舞台がWEST.の物語を描いたものだったんですけど、僕がメインとなるシーンで“日本と台湾の架け橋になるんだ”っていう僕のセリフがあるんです。それが12年越しにかなったみたいでうれしい」と目を