俳優の川崎麻世が6日、自身のアメブロを更新。舞台の稽古期間中に妻・花音さんが作ってくれたという愛妻弁当を公開した。【映像】「BMW」や「MAZDA CX-8」など川崎麻世の愛車2024年10月に21歳年下の花音さんとの結婚を発表した川崎。これまでにもSNSで、ウェディングドレス姿の花音さんと撮影した夫婦ショットや、一緒にお寿司を食べる様子などを紹介しており、リビングに飾った2つのシャンデリアや、自宅で過ごしたクリスマス