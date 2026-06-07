無人機やミサイルによる攻撃後、クウェート国際空港のターミナルでクウェート当局者が被害状況を調べる様子＝3日/Kuwait News Agency/Handout/Reuters（CNN）米国は今後のイランの攻撃で被害を受ける湾岸諸国の復興支援に、イランの資産を活用することを認める方針だ。ベッセント財務長官の考えに詳しい情報筋が明らかにした。情報筋によると、財務省は過去に生じた被害の修復支援にイランの資産を充てることも検討するという。こ