「安田記念・Ｇ１」（７日、東京）先週のダービーは本命ロブチェンと対抗バステールが１、３着。馬券は５週連続的中、３週連続で３連複が当たりました！栗東で取材をさせていただいた２頭だったので、思い入れもありとってもうれしかったです。写真はそんなトレセン取材の帰り道、ガイアフォースのロンＴを着てご機嫌な私♪手にしているのは京都駅構内で購入した抹茶フロート。晴れて暑い日だったので、甘くて冷たいフロート